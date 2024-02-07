Ларион Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Василий Меркулов

Мать: Агрофена

Смерть
Неизвестно
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