Салимжанов Марсель Хакимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимжанов Марсель Хакимович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

27.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1962 по 2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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