Салимжанов Марсель Хакимович
Место рождения
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти27.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1962 по 2007
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.2002