Кононова Катерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Катерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Семенович

Рождение ребёнка
18.12.1754 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Семенович

Перхурово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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