Кононова Катерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кононов Иван Семенович
Рождение ребёнка
18.12.1754 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Семенович
Перхурово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно