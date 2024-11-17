Материкина (Колгатина) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1854
Рождение ребёнка
08.12.1855
Дочь: Материкина (Материкина) Анна Денисовна
Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович
Рождение ребёнка
03.04.1864
Сын: Материкин Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1870
Сын: Материкин Михаил Денисович
Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович
Рождение ребёнка
27.05.1874
Сын: Материкин Никита Денисович
Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович
Рождение ребёнка
27.05.1878
Сын: Материкин Никита Денисович
Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович
Смерть
Неизвестно