Материкина (Колгатина) Евдокия Яковлевна Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Материкина (Колгатина) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1854

Муж: Материкин Денис Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.12.1855

Дочь: Материкина (Материкина) Анна Денисовна

Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1864

Сын: Материкин Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1870

Сын: Материкин Михаил Денисович

Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1874

Сын: Материкин Никита Денисович

Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1878

Сын: Материкин Никита Денисович

Отец ребёнка: Материкин Денис Федотович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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