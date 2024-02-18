Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Васса Макарова

Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Надежда Макарова

Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Матрона Макарова

Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
11.05.1915

Сын: Гермоген Макаров

Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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