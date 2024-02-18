Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Васса Макарова
Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Надежда Макарова
Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Матрона Макарова
Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
11.05.1915
Сын: Гермоген Макаров
Отец ребёнка: Денисов Макар Алексеевич
Смерть
Неизвестно