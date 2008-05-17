Маркова (Маркова) Нина Степановна
Место рожденияд. Власьевка, Спасский(Беднодемьяновский ) район, Пензенская область
Дата рождения20.09.1947
Дата смерти17.05.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Власьевка, Спасский(Беднодемьяновский ) район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.08.1964
Сын: Марков Александр Александрович
Отец ребёнка: Панков Виктор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.2008
с. Веденяпино, Спасский район, Пензенская обл.