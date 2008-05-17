Маркова (Маркова) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Маркова) Нина Степановна

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Место рождения

д. Власьевка, Спасский(Беднодемьяновский ) район, Пензенская область

Дата рождения

20.09.1947

Дата смерти

17.05.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Власьевка, Спасский(Беднодемьяновский ) район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.08.1964

Сын: Марков Александр Александрович

Отец ребёнка: Панков Виктор Иванович

Власьевка, Керенский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
Неизвестно
Власьевка, Керенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
17.05.2008
с. Веденяпино, Спасский район, Пензенская обл.
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