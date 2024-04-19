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Мордвинова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мордвинов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Мордвинова) Феодора Кузьминична

Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Мордвинова) Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мордвинов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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