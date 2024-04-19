Мордвинова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Мордвинова) Феодора Кузьминична
Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Мордвинова) Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мордвинов Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Мордвинов Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно