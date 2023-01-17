Крупнова Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1902 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1899 - 1904 годы 1902 год 16 августа родилась Елизавета. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексее... Показать все
Образование
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Учится в 5 классе Вологодского Епархиального женского училища.