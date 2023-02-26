Наталья Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кузьма Петров
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
06.04.1874
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Колонин Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
15.07.1887
Отец ребёнка: Петр Федотов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Федотов
Смерть
Неизвестно