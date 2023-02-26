Наталья Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кузьма Петров

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Колонин Моисей Петров

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1874

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Колонин Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1887

Сын: Колонин Владимир Петров

Отец ребёнка: Петр Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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