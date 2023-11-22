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Дроздова Екатерина Васильевна
Дроздова Екатерина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1975
Пол
Женский
Отец
Пашковский Василий Петрович
1942 г.р.
Мать
Пашковская (Строева) Любовь Евдокимовна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1975
Отец:
Пашковский Василий Петрович
Мать:
Пашковская Любовь Евдокимовна
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