Баутин неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баутин Николай
Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно