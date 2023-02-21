Баутин неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баутин неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баутина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баутин Николай

Мать ребёнка: Баутина Ульяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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