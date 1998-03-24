Герасимова (Савенко) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимова (Савенко) Александра Сергеевна

Герасимова (Савенко) Александра Сергеевна

avatar

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

24.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1998

Отец: Савенко Сергей Владимирович

Мать: Шатыло Елена Григорьевна

Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close