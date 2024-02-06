Машнин Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 10.01.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1981
Сын: Машнин Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.1984
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности