Машнин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машнин Евгений Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 10.01.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1981

Сын: Машнин Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1984

Сын: Машнин Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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