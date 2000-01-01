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Колеватов Сергей Иванович

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Место рождения

г. Верхотурье, Свердловской обл.

Дата рождения

27.09.1927

Дата смерти

25.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Верхотурье, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
03.07.1956

Сын: Колеватов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Куликова Фаина Николаевна

г. Первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1959

Дочь: Колеватова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Куликова Фаина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Фаина Николаевна

Вышла замуж стала Колеватовой.
Смерть
25.09.1963
г. Первоуральск, Свердловской обл.
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