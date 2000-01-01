Колеватов Сергей Иванович
Место рожденияг. Верхотурье, Свердловской обл.
Дата рождения27.09.1927
Дата смерти25.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Верхотурье, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
03.07.1956
Сын: Колеватов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Куликова Фаина Николаевна
г. Первоуральск, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
09.02.1959
Дочь: Колеватова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Куликова Фаина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж стала Колеватовой.
Смерть
25.09.1963
г. Первоуральск, Свердловской обл.