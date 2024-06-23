Санарова Харитинья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Санарова Харитинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипович Сарапион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Тарас

Отец ребёнка: Санаров Андрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Епифан

Отец ребёнка: Санаров Андрон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санаров Семен

Отец ребёнка: Санаров Андрон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санаров Андрон

Рождение ребёнка
25.03.1912

Дочь: Зырянова (Санарова) Матрена

Отец ребёнка: Санаров Андрон

Смерть
Неизвестно

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