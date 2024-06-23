Санарова Харитинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипович Сарапион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санаров Тарас
Отец ребёнка: Санаров Андрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санаров Епифан
Отец ребёнка: Санаров Андрон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санаров Семен
Отец ребёнка: Санаров Андрон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санаров Андрон
Рождение ребёнка
25.03.1912
Дочь: Зырянова (Санарова) Матрена
Отец ребёнка: Санаров Андрон
Смерть
Неизвестно