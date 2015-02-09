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Беспалов Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1930

Дата смерти

09.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930

Отец: Беспалов Степан Никитович

Мать: Беспалова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Беспалов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1959

Дочь: Феоктистова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1967

Дочь: Беспалова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна

Срезнево, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
09.02.2015
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