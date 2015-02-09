Беспалов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1930
Дата смерти09.02.2015
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1930
Рождение ребёнка
24.02.1956
Сын: Беспалов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
02.10.1959
Дочь: Феоктистова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
27.10.1967
Дочь: Беспалова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Беспалова Вера Семеновна
Смерть
09.02.2015