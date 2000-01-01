Шепель Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: не указана
Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: не указана
Екатерининская Губерния, Верхнеднепровский уезд
Смерть
Неизвестно