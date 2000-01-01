Шепель Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепель Василий

Шепель Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Шепель Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Екатеринославль Верхнеднепровский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Шепель Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Екатерининская Губерния, Верхнеднепровский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close