Мартынович Михаил Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1916
Отец: Мартынович Ануфрий Васильевич
Мать: ?
Военная служба
17.11.1939
Червень, Червенский район, Минская область
мл. лейтенант
Военная служба
1944
Военная награда
1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой
Военная награда
22.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
25.05.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно