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Мартынович Михаил Ануфриевич

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

14.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1916

Отец: Мартынович Ануфрий Васильевич

Мать: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Военная служба
17.11.1939
Червень, Червенский район, Минская область
мл. лейтенант
Военная служба
1944
Военная награда
1945
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой
Военная награда
22.05.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
25.05.1945
Орден Красной Звезды
Смерть
Неизвестно

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