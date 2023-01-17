(Моргоева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моргоев Игорь
Мать: Моргоева Лариса
Рождение ребёнка
02.01.2005
Дочь: Алиса Денисовна
Отец ребёнка: Лампси Денис Борисович
Рождение ребёнка
11.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лампси Денис Борисович
Рождение ребёнка
01.03.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурахин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурахин Роман
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно