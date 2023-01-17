(Моргоева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Моргоева) Екатерина

(Моргоева) Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1981 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моргоев Игорь

Мать: Моргоева Лариса

Рождение ребёнка
02.01.2005

Дочь: Алиса Денисовна

Отец ребёнка: Лампси Денис Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лампси Денис Борисович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурахин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурахин Роман

Развод
Неизвестно

Муж: Лампси Денис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лампси Денис Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close