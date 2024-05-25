Лукичева Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Лукичев Николай Александрович
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лукичев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лукичева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Лукичева Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
?.02.1878 ст.
Сын: Лукичев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукичев Аким (Иоаким) Александрович
Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно