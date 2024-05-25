Лукичева Анна Ивановна 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукичева Анна Ивановна

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1859

Муж: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лукичев Николай Александрович

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лукичев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лукичева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Лукичева Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1878 ст.

Сын: Лукичев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукичев Аким (Иоаким) Александрович

Отец ребёнка: Лукичев Александр Андреевич

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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