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Пономарева Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1927

Дата смерти

11.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1955

Дочь: Пономарева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Пономарев Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1957

Сын: Пономарев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Петрович

Смерть
11.10.2015

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