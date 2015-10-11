Пономарева Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1927
Дата смерти11.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1955
Дочь: Пономарева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Пономарев Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1957
Сын: Пономарев Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Петрович
Смерть
11.10.2015