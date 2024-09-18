Луцейка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцейка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоводов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеенко Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Матвеенко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садоводова Ходосья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садоводов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садоводов Иван Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садоводов Яков Владимирович

Отец ребёнка: Садоводов Владимир Андреевич

Гражданство
Неизвестно
Полячка
Смерть
Неизвестно

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