Луцейка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеенко Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Матвеенко Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садоводова Ходосья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садоводов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садоводов Иван Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садоводов Яков Владимирович
Отец ребёнка: Садоводов Владимир Андреевич
Гражданство
Неизвестно
Полячка
Смерть
Неизвестно