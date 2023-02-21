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Стрельцов Поликарп Васильевич
Стрельцов Поликарп Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Стрельцов Василий Филиппович
1932 г.р.
Мать
Стрельникова (Петухова) Мария Степановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Стрельцов Василий Филиппович
Мать:
Стрельникова Мария Степановна
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