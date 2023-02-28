Багаева (Ростовцова) Мария Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева (Ростовцова) Мария Ульяновна

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Место рождения

Анисима Решетникова, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1721 и 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1697 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1727

Отец: Ростовцов Ульян Иванович

Мать: не указана

Анисима Решетникова, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749

Сын: Багаев Прохор Ионович

Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Багаев Никифор Ионович

Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Дочь: Ефимия Ионовна

Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович

Мусоновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багаев Иона Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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