Багаева (Ростовцова) Мария Ульяновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1721 и 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1721 и 1727
Отец: Ростовцов Ульян Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749
Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Дочь: Ефимия Ионовна
Отец ребёнка: Багаев Иона Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно