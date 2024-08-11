Олив Вивиан Вивианович (Вильгельм Александр Захарий)
Место рожденияOlyva, Crimea, Ukraine
Дата рождения12.09.1847
Дата смерти30.04.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
гв.полковник, предводитель дворянства Таврической
Бракосочетание
29.04.1868
Супруг(-а): Елизавета Николаевна Олив (Щербачева)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна
Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Смерть
30.04.1896