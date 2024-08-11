Олив Вивиан Вивианович (Вильгельм Александр Захарий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олив Вивиан Вивианович (Вильгельм Александр Захарий)

Место рождения

Olyva, Crimea, Ukraine

Дата рождения

12.09.1847

Дата смерти

30.04.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
гв.полковник, предводитель дворянства Таврической
Бракосочетание
29.04.1868

Жена: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Супруг(-а): Елизавета Николаевна Олив (Щербачева)
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Поггенполь (Олив) Ада Вивиановна

Мать ребёнка: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Смерть
30.04.1896

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