Суздальницкая Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Иосиф
Рождение ребёнка
29.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф
Смерть
1967