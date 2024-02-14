Суздальницкая Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Иосиф

Рождение ребёнка
29.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Иосиф

Смерть
1967

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