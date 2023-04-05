Тукачев Дмитрий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1911
Мать ребёнка: Тукачева Матрона Петрова
Место жительства
1912
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тукачева Матрона Петрова
Смерть
Неизвестно