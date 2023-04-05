Тукачев Дмитрий Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукачев Дмитрий Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Тукачев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Тукачева Матрона Петрова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тукачева Матрона Петрова

Смерть
Неизвестно
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