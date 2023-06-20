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Коврижных Корнил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Коврижных Тимофей Коврижных

Мать: Коврижных Стефанида Новоселова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улита

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Сидор

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Савва

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ульяния Коврижных

Смерть
1851
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