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Шулыгин Дмитрий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулыгин Савелий Васильевич

Мать: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Шулыгина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шулыгин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шулыгина) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шулыгин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна

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