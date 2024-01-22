Шулыгин Дмитрий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Шулыгина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шулыгина) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шулыгин Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анастасия Ефремовна