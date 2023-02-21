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Щекотов Михаил Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекотов Гавриил Филипович

Мать: Щектово Наталья

Место жительства
24.12.1910
Казань
Бракосочетание
25.05.1922

Жена: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1951

Дочь: Казакова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекотов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щекотова- Самарина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна

Смерть
26.09.1979
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