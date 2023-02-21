Щекотов Михаил Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.09.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щекотов Гавриил Филипович
Мать: Щектово Наталья
Место жительства
24.12.1910
Казань
Бракосочетание
25.05.1922
Рождение ребёнка
06.05.1951
Дочь: Казакова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щекотова- Самарина Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Щекотова- Макарова Мария Алексеевна
Смерть
26.09.1979