Алюшин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюшин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1897

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1987
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