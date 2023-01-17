Алюшин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1897
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1987