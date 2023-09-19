Ковальчук Феодора Павловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ковальчук Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ковальчук Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ковальчук Иван Ильич
Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич
Смерть
Неизвестно