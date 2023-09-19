Ковальчук Феодора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальчук Феодора Павловна

Ковальчук Феодора Павловна

Место рождения

Краснополь, Житомирська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснополь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Илья Евстафьевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ковальчук Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковальчук Корнил Ильич

Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ковальчук Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич

Краснополь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ковальчук Иван Ильич

Отец ребёнка: Ковальчук Илья Евстафьевич

Краснополь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.