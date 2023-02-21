Щербов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти28.01.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Щербов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Воровская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Струпова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Щщербов Эммануил
Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1918