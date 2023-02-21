Щербов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

28.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Щербов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Воровская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Струпова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щщербов Эммануил

Мать ребёнка: Щербова Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербова Ксения Николаевна

Смерть
28.01.1918
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