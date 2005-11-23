Савинова (Михайлова) Лилия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения13.12.1930
Дата смерти23.11.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-кораблестроитель Центрального конструкторского бюро "Айсберг", которое занималось разработкой двигателей атомных ледоколов
Рождение ребёнка
05.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинов Борис Константинович
Рождение ребёнка
07.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савинов Борис Константинович
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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Смерть
23.11.2005
Причина смерти: болезнь Альцгеймера