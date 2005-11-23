Савинова (Михайлова) Лилия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Михайлова) Лилия Гавриловна

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Место рождения

Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

13.12.1930

Дата смерти

23.11.2005

Пол

Женский

Отец

Между 1890 и 1910 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1930

Отец: Михайлов Гавриил

Мать: Михайлова (Власова Lasine) Феодосия Фаина Fedo Георгиевна

Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
инженер-кораблестроитель Центрального конструкторского бюро "Айсберг", которое занималось разработкой двигателей атомных ледоколов
Рождение ребёнка
05.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Борис Константинович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Борис Константинович

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
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Смерть
23.11.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: болезнь Альцгеймера

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