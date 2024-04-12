Жедик Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1910
Дата смерти02.09.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910
Отец: Жедик Яков
Рождение ребёнка
08.09.1936
Рождение ребёнка
02.04.1944
Мать ребёнка: Жедик Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жедик Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жедик Анна Константиновна
Смерть
02.09.1991