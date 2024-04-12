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Жедик Тимофей Яковлевич

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Место рождения

Щербы, Пружанский район, Брестская область

Дата рождения

20.11.1910

Дата смерти

02.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1910

Отец: Жедик Яков

Мать: не указана

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.09.1936

Сын: Жедик Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.04.1944

Сын: Жедик Иосиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Жедик Анна Константиновна

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жедик Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жедик Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жедик Чеслав Тимофеевич

Мать ребёнка: Жедик Анна Константиновна

Щербы, Пружанский район, Брестская область
Смерть
02.09.1991
Щербы, Пружанский район, Брестская область
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