Блинова Мария Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович
Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно