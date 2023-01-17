Блинова Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мария Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1893 ст.

Сын: Блинов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович

Рождение ребёнка
23.06.1898 ст.

Сын: Блинов Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондратий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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