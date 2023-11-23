Осип Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Прокофий Петров Резепов
Мать: Дарья Васильева Резепова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Авдотья Осипова
Мать ребёнка: Настасья Прокофьева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: Настасья Прокофьева
Смерть
До 1869