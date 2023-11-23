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Осип Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Прокофий Петров Резепов

Мать: Дарья Васильева Резепова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Авдотья Осипова

Мать ребёнка: Настасья Прокофьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: Настасья Прокофьева

Смерть
До 1869

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