Бритик Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритик Людмила

Бритик Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бритик Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Бритик Олег Иванович

Отец ребёнка: Бритик Иван Никифорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.