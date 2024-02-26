Лукерья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1829
Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)
Мать: Татьяна Матвеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.04.1851
Муж: Иван Степанов (Ич)
по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4ZT?i=747&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.
Сын: Яков Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.
Сын: Гавриил Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
Смерть
Неизвестно