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Лукерья Иванова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)

Мать: Татьяна Матвеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
23.04.1851

Муж: Иван Степанов (Ич)

по МК1851 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-4ZT?i=747&wc=Q866-2SN:375541101,380331001,380331002,380813701&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.04.1860 ст.

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.

Сын: Яков Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Рождение ребёнка
11.07.1869 ст.

Сын: Гавриил Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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