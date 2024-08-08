Алексеева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова (Алексеева) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова (Алексеева) Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Петр Егорович

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алексеева) Аксеша Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Егор

Рождение ребёнка
?.02.1912

Дочь: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Алексеев Егор

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