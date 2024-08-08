Алексеева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова (Алексеева) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова (Алексеева) Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексеева) Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алексеева) Аксеша Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Егор
Рождение ребёнка
?.02.1912
Дочь: Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Алексеев Егор