Тураева Елизавета Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тураева Елизавета Леонтьевна

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Место рождения

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.02.1931

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1967

Дочь: Иванова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич

Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Смерть
05.12.2020
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
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