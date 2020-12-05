Тураева Елизавета Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1931
Дата смерти05.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1967
Дочь: Иванова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Тураев Николай Алексеевич
Россия, Хабаровский край, Охотский район, посёлок Улья
Смерть
05.12.2020
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край