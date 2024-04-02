Захарова (Чернышова) (Гусева) Наталья
Место рожденияЗмейка
Дата рождения19.08.1895
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1895
Отец: Гусев Павел
Мать: Гусева Стефанида
Змейка
Крещение
20.08.1895
Восприемники: Иоанн Емельянов, Марья Васильевна Рогозина
Рождение ребёнка
19.10.1912
Дочь: Панкратова Прасковья
Отец ребёнка: Захаров Андрей
Рождение ребёнка
20.12.1914
Дочь: Рыбакова Анастасия
Отец ребёнка: Захаров Андрей
д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Захаров Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Андрей
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище