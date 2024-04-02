Захарова (Чернышова) (Гусева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Чернышова) (Гусева) Наталья

Захарова (Чернышова) (Гусева) Наталья

Место рождения

Змейка

Дата рождения

19.08.1895

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1895

Отец: Гусев Павел

Мать: Гусева Стефанида

Змейка
Крещение
20.08.1895
Восприемники: Иоанн Емельянов, Марья Васильевна Рогозина
Рождение ребёнка
19.10.1912

Дочь: Панкратова Прасковья

Отец ребёнка: Захаров Андрей

Рождение ребёнка
20.12.1914

Дочь: Рыбакова Анастасия

Отец ребёнка: Захаров Андрей

д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Захаров Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Андрей

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close