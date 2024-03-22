Илья Петров
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти29.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья Ильина
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Сын: Сергей Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Борис Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Прасковья Ильина
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Семен Ильин
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гликерья (Лукерья) Ильина
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1848
Причина смерти: от холеры