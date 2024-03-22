Илья Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Петров

Илья Петров

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

29.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Петр

Мать: не указана

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Ильина

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Сергей Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Борис Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Прасковья Ильина

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Семен Ильин

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гликерья (Лукерья) Ильина

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
29.07.1848
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close