Латыпов Галянур
Место рождения? Миякинский район, БАССР
Дата рождения03.06.1946
Дата смерти11.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.05.1983
Причина смерти: В молодом возрасте