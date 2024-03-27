Латыпов Галянур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатыпов Галянур

Латыпов Галянур

Место рождения

? Миякинский район, БАССР

Дата рождения

03.06.1946

Дата смерти

11.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

? Миякинский район, БАССР
Рождение ребёнка
09.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.05.1983
Причина смерти: В молодом возрасте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close