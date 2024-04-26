Сизов Леонтий Евдокимов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Леонтий Евдокимов

Сизов Леонтий Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1760

Дочь: Усова (Сизова) Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: не указана

венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова на дочере ево девице марфе первымъ бракомъ
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.