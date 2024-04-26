Сизов Леонтий Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1760
Дочь: Усова (Сизова) Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: не указана
венченъ крестьянінъ григорей фининъ с҃нъ усовъ у крестьяніна Леонтія Евдокимова с҃на сизова на дочере ево девице марфе первымъ бракомъ
Смерть
Неизвестно