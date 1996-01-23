Давыдова (Колгашкина) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1908 ст.
Дата смерти23.01.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908 ст.
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
10.04.1927
Сын: Давыдов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Давыдов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1933
Сын: Давыдов Александр Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич
Смерть
23.01.1996