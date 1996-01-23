Давыдова (Колгашкина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Колгашкина) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.05.1908 ст.

Дата смерти

23.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908 ст.

Отец: Колгашкин Григорий Трофимович

Мать: Колгашкина Василиса Яковлевна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1926

Муж: Давыдов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1927

Сын: Давыдов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Давыдов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Давыдов Александр Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Алексеевич

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
23.01.1996
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