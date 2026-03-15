Лардугина Дарья Диитриевна 20.08.1990 — найти родственников по фамилии на Familio

Лардугина Дарья Диитриевна

Автор
ДЛ
Лардугин а Д.

женский, родилась 20.08.1990

Отец
Лардугин Дмитрий Анатольевич21.12.1967 г.р.
Мать
Лардугина Татьяна Викторовна14.02.1972 г.р.
Супруги
Нагорнов Максим Фёдорович04.09.1989 г.р.
Дети
Нагорнов Артём Максимович04.10.2010 г.р.
Нагорнова Варвара Максимовна04.10.2014 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1990

Отец: Лардугин Дмитрий Анатольевич

Мать: Лардугина Татьяна Викторовна

Бракосочетание
06.08.2010

Муж: Нагорнов Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
04.10.2010

Сын: Нагорнов Артём Максимович

Отец ребёнка: Нагорнов Максим Фёдорович

Рождение ребёнка
04.10.2014

Дочь: Нагорнова Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Нагорнов Максим Фёдорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.