Лардугина Дарья Диитриевна
женский, родилась 20.08.1990
ОтецЛардугин Дмитрий Анатольевич21.12.1967 г.р.
МатьЛардугина Татьяна Викторовна14.02.1972 г.р.
Супруги
Нагорнов Максим Фёдорович04.09.1989 г.р.
Дети
Нагорнов Артём Максимович04.10.2010 г.р.
Нагорнова Варвара Максимовна04.10.2014 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1990
Бракосочетание
06.08.2010
Рождение ребёнка
04.10.2010
Сын: Нагорнов Артём Максимович
Отец ребёнка: Нагорнов Максим Фёдорович
Рождение ребёнка
04.10.2014
Дочь: Нагорнова Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Нагорнов Максим Фёдорович