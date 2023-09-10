Медведев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1982
Отец: Медведев Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Михаил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.03.?
Дочь: Медведева Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана