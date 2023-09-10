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Медведев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1982

Отец: Медведев Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Михаил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.03.?

Дочь: Медведева Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

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