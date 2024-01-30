Поцелуева Щеглова Мария Веденеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Тарасова Фёкла Даниловна
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Красова Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Поцелуев Михаил Данилович
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Родионова Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Поцелуев Александр Данилович
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1921
Сын: Поцелуев Виталий Данилович
Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович
Смерть
1943
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана