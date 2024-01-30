Поцелуева Щеглова Мария Веденеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поцелуева Щеглова Мария Веденеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Тарасова Фёкла Даниловна

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Красова Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Поцелуев Иван Данилович

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Поцелуев Михаил Данилович

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Родионова Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Поцелуев Александр Данилович

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Поцелуев Виталий Данилович

Отец ребёнка: Поцелуев Даниил Иванович

Смерть
1943
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

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