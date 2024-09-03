Зубенко (Зубенко) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубенко (Зубенко) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1983

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

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Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1983

Отец: Зубенко Михаил Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
16.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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