Зубенко (Зубенко) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1983
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1983
Отец: Зубенко Михаил Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
16.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно